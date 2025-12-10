Поможет ли команда Усика подготовить Джошуа к Фьюри? Ответ из лагеря украинца
Лапин заявил, что всё будет происходить постепенно
около 1 часа назад
Фото: DAZN
Менеджер команды Александра Усика (24-0, 15 KO) Сергей Лапин в интервью rtfight.com высказался о потенциальной подготовке Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) с украинцем к поединку с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO).
Может ли команда Усика помочь AJ в конечном итоге побить Тайсона Фьюри в следующем году?
Все делается шаг за шагом. Впереди гораздо больше работы, чем разговоров. Если этот бой состоится, ринг даст единственный ответ, который имеет значение.
