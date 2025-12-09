Владимир Кириченко

Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) для All the Smoke Boxing поделился мыслями о бое между экс-чемпионом мира Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и популярным боксером и видеоблогером Джейком Полом (12-1, 7 KO).

«Это — много денег и просто шоу. Это неинтересно с точки зрения спорта.

Друзья, братья... Энтони — олимпийский чемпион. Джейк — просто спортсмен, ютубер. Джейк работает над собой – особый тренер, диета, добавил в размере – но у этого парня даже не было любительских поединков. Никогда».

Как долго продлится бой?

«На мой взгляд — один раунд. Я с Энтони дважды дрался, его джеб… Посмотрите (показывает на брови – прим.) Это от его джеба. Бум».

Напомним, восьмираундовый бой между Джошуа и Полом состоится 19 декабря в Майами.

Ранее стало известно, сколько весит Джошуа за две недели до боя с Полом.