Следующий соперник Джошуа рассказал, кто нанес ему самый тяжелый удар, – это не Майк Тайсон
Джейк Пол вспомнил противостояние с Томми Фьюри
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Джейк Пол, вспоминая прошлых соперников, в своем подкасте рассказал, кто наносил ему самые тяжелые удары:
Я бы сказал, что Томми Фьюри (ударил сильнее всего), потому что это удары, которых вы не видите. Томми был более сложным в этом, но я мог предсказать удары Майка. Он был сильным, но ни один удар по мне не был чистым. Так что, честно говоря, я не почувствовал полной силы Майка Тайсона, но это хорошо. Вы же не хотите это почувствовать.
