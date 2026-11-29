Постол нокаутировал венгра в первом раунде на вечере бокса в Ужгороде
Украинец победил Давида Каналаса
Украинский боксер, бывший чемпион мира по версии WBC Виктор Постол (34-6, 13 КО) одержал досрочную победу над венгром Давидом Каналасом (16-33, 8 КО).
Постол завершил поединок в первом раунде, отправив соперника в нокаут ударом левой.
Бой состоялся в Ужгороде в рамках международного турнира, посвященного Патрульной полиции Украины.
Для украинца эта победа стала первой после поражения 4 апреля от аргентинца Франциско Сандоваля раздельным решением судей.
Постол проведет поединок против венгра Каналаса.
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