Постол рассказал историю прозвища Icema
Американские фанаты дали после нокаута Айдына
около 8 часов назад
Виктор Постол
Украинский боксер первой полусредней весовой категории Виктор Постол (33-5, 12 КО) объяснил происхождение своего прозвища Iceman. Слова спортсмена привел YouTube-канал Champion Radio.
«Это мне дали американские фанаты после боя с Сельджуком Айдыном в 2014-м в Инглвуде. В первом раунде пропустил левый сбоку, меня потрясло, но я не подал виду. Они сказали: «Холодная голова». Я выиграл нокаутом в 11-м, и после этого дали никнейм Iceman».
Победа над турком открыла Постолу путь к титулу WBC в первой полусредней весовой категории.
Напомним, ранее Постол победил Мойю и стал обладателем титула IBO International.
