Усик против Фьюри больше не интересует фанатов. Хирн назвал настоящий бой, который ждут зрители
Промоутер уверен, что зрители ждут встречи Тайсона с Энтони Джошуа
23 минуты назад
Фото: Getty Images
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о возможном третьем поединке между Александром Усиком (24-0, 15 KO) и Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO). Слова приводит Sky Sports.
Никто не заинтересован в бое Усика против Фьюри. Зрители хотят увидеть встречу Тайсона с Энтони Джошуа.
Британский боксер Энтони Джошуа в последний раз выходил на ринг в 2024 году, когда проиграл досрочно Даниэлю Дюбуа.
