Экс-чемпион мира по версии WBC Виктор Постол (33-5, 12 KO) рассказал vringe.com, какие желанные поединки так и не получил в своей карьере.

Есть ли бой в боксе, о котором вы мечтали, но который так и не состоялся?

Помню, что хотел и готовился отбоксировать с Реджисом Прогрейсом. Но я травмировал палец. Мы сделали снимок, предоставили ему, попросили перенести бой на месяц. Но он отказался и выбрал кого-то другого. Вполне возможно, что с ним получился бы неплохой бой.

Уверен, было бы очень. И мне нравились в нем ваши шансы. Реджис не очень хорошо выглядел против бойцов с мощной школой. А Дэнни Гарсии нет в вашем списке?

Забыл о нем! Есть, конечно! Когда я выиграл элиминатор у Сельчука Айдена, то должен был боксировать с Дэнни Гарсией. Но когда он увидел, что я провел такой поединок и нокаутировал Сельчука, то он отказался и перешел в другую весовую категорию.

Напомним, что Постол завоевал титул IBO International.