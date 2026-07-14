Владимир Кириченко

Обладатель титулов WBO и IBF во втором полулегком весе Эмануэль Наваррете (40-2-1, 33 КО) и чемпион WBC во втором полулегком дивизионе О’Шаки Фостер (25-3, 12 KO) ведут активные переговоры по объединительному бою. Об этом сообщили источники журналиста The Ring Майка Коппинджера.

Бой должен состояться осенью. Этот поединок также определит нового чемпиона The Ring в дивизионе.

Emanuel Navarrete and O’Shaquie Foster are in advanced talks for a junior lightweight unification bout in the fall, sources told The Ring’s @MikeCoppinger.



The fight will also crown a new Ring Magazine champion at 130lbs. pic.twitter.com/WpSL6ZL4U5 — InsideRingShow (@InsideRingShow) July 13, 2026

В последнем бою в феврале Наваррете победил Эдуардо Нуньеса техническим нокаутом в 10-м раунде и отнял у него титул IBF.

Фостер выходил на ринг в мае, когда одолел Реймонда Форда решением большинства судей.

Напомним, что Фостер хочет провести поединок против экс-чемпиона мира в трех весовых категориях украинца Василия Ломаченко.