Потенциальные соперники Ломаченко ведут переговоры о бое за три титула
Поединок должен состояться осенью этого года
около 1 часа назадПодписаться в
Обладатель титулов WBO и IBF во втором полулегком весе Эмануэль Наваррете (40-2-1, 33 КО) и чемпион WBC во втором полулегком дивизионе О’Шаки Фостер (25-3, 12 KO) ведут активные переговоры по объединительному бою. Об этом сообщили источники журналиста The Ring Майка Коппинджера.
Бой должен состояться осенью. Этот поединок также определит нового чемпиона The Ring в дивизионе.
В последнем бою в феврале Наваррете победил Эдуардо Нуньеса техническим нокаутом в 10-м раунде и отнял у него титул IBF.
Фостер выходил на ринг в мае, когда одолел Реймонда Форда решением большинства судей.
Напомним, что Фостер хочет провести поединок против экс-чемпиона мира в трех весовых категориях украинца Василия Ломаченко.