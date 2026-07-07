Обладатель титула WBC во втором полулегком дивизионе американец О’Шаки Фостер (25-3, 12 KO) рассказал для The Ring, что хочет провести поединок против экс-чемпиона мира в трех весовых категориях украинца Василия Ломаченко (18-3, 12 КО).

«Я бы дал ему возможность. Я могу стать его первым соперником. Я верну его туда, где он должен быть. Если ты вернёшься, давай это сделаем. У меня есть титул, и я поставлю его на кон. Мы можем это сделать.

Я говорил, что это бой моей мечты. Из-за его навыков, углов атак и движений, которые он делал на ринге. Но как только он ушёл на пенсию, я отошёл от мыслей об этом. Я думаю, что это бой, который нужно провести. По уровню мастерства это был бы удивительный бой».