Чемпион мира по версиям WBO и IBF во втором полулегком весе Эмануэль Наваррете (40-2-1, 33 КО) выразил готовность провести поединок против бывшего чемпиона в трёх дивизионах Василия Ломаченко (18-3, 12 КО). Слова приводит The Ring.

Мексиканский боксер положительно отреагировал на намеки Всемирной боксерской организации о проведении такого мегафайта.

Ломаченко неожиданно возвращается из пенсии и заявляет, что собирается забрать всё. И тут WBO дает понять, что они готовы открыть двери для возможного поединка. Я считаю, что карьера Ломаченко — это нечто очень особенное и уникальное. Я готов принимать вызовы.

Я буду чрезвычайно рад, если это произойдет. Очевидно, что я проведу особенный тренировочный лагерь. Он левша, и он невероятный. Он отличный боец.