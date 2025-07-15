Дон Чарльз, тренер чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO), поделился ожиданиями от реванша своего подопечного с обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО).

Цитирует Чарльза BoxingScene.

«Сейчас Джошуа, Фьюри и Дюбуа идут нога в ногу. И если Даниэль победит в субботу, сделает то, что ни один из них не смог сделать с двух попыток, он выйдет вперед.

Когда ты дерешься с левшой, есть правила, которых ты должен придерживаться: размещение ног, позиционирование, положение головы и так далее... Теперь Дюбуа это понимает. Когда я оглядываюсь назад, думаю: о Боже, этот ребенок, он пошел в тот бой два года назад, не имея этих инструментов. А теперь я вижу только один результат – победу Даниэля.

Кто знает, что осталось у Александра? Кто знает? Я не знаю, но мы узнаем 19-го числа. Даниэль Дюбуа задаст эти вопросы. Усик знает, что его ждет тяжелый бой. Усик верит в свои силы. Он должен. Он очень хороший боксер. Он не был обязан идти на этот бой, и даже после поражения от Даниэля я не буду смотреть на него по-другому. Он замечательный боец – великий боец своего поколения.

Мы не мешаем Усику и Фьюри провести трилогию – они могут провести свою трилогию после того, как мы заберем пояса. Они заглядывают за бой с Даниэлем, как это всегда делают все. Могу сказать, что ни один из них не хочет, чтобы Даниэль был в том положении, в котором он сейчас».