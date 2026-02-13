Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн пока не может предсказать будущее экс-чемпиона в хэвивейте Энтони Джошуа (28-4, 25 KO). Функционера цитирует figthnews.info:

Я думаю, что нет никаких гарантий, что он будет драться снова. Но в то же время я ожидаю, что Джошуа сделает это, потому что он любит драться. Он может конкурировать с этими парнями, и это то, что Энтони хочет сделать.

С точки зрения бокса, физически ему было непросто пережить то, что он прошел. Возможно, люди не осознают масштаб того, что он пережил. Джошуа тренировался, но пока что он не готов и еще какое-то время не будет готов вернуться к боксерским тренировкам.

Мы готовились к тому, что он проведет бой в марте, а затем встретится с Тайсоном Фьюри. Безусловно, теперь это не произойдет. Я не знаю, случится ли это когда-нибудь. В следующие несколько месяцев Джошуа увеличит интенсивность тренировок, и мы увидим, в каком он состоянии.