Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн оценил перспективы возвращения Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) в бокс. Функционера цитирует fightnews.info:

Я встречался с Джошуа на прошлой неделе. Безусловно, физически он восстанавливается. Джошуа восстанавливается эмоционально и духовно, но, честно говоря, на самом деле мы не ведем никаких разговоров о боксе.

Многие спрашивают меня, когда он снова будет драться. И я отвечаю, что мы это даже не обсуждали. Я думаю, что сейчас нужно оставить его в покое, чтобы он сделал то, что должен сделать в данный момент. Вот и все. Как я уже сказал, ему необходимо восстановиться физически, оплакать друзей и позаботиться о семьях Сины и Латифа. Затем, если придет время, он скажет: «Я готов». И вернется в тренировочный лагерь.