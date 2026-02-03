Zuffa Boxing может организовать бой Фьюри — Джошуа
Дейна Уайт готовит впечатляющий поединок
около 1 часа назад
Промоутерская компания Zuffa Boxing, которую возглавляет президент UFC Дейна Уайт, может стать организатором громкого поединка между британцами — Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO) и Энтони Джошуа (29-4, 26 KO).
Как сообщает BoxingScene, сам Уайт недавно анонсировал масштабные изменения в своей боксерской структуре и пообещал ряд громких подписаний уже в ближайшее время.
В течение следующих нескольких недель нас ждут довольно сумасшедшие анонсы. Я продвинулся в боксе значительно дальше, чем ожидал, проведя всего два турнира. Происходит много вещей, которые потрясут индустрию: новые контракты, сделки. Говорю вам — к концу 2026 года все будет выглядеть очень впечатляюще.
