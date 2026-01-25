Президент UFC о бое Джошуа с Джейком Полом: «Всем, кто причастен к этому событию, должно быть стыдно»
Уайт признался, что бои блогеров его не интересуют
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Президент UFC Дэйна Уайт высказался о бое Джейка Пола с Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) и поделился мыслями о дальнейших перспективах боксёра-блогера. Функционера цитирует vringe.com:
Это безумие, что этому бою (Джошуа – Джейк Пол) вообще позволили состояться. Просто безумие.
Я не знаю, что ждёт Джейка дальше. Пока люди готовы платить за просмотр боёв Пола, считаю, он может продолжать выступать. Но это не то, чем я занимаюсь. Если вообще это комментировать, то, во-первых, всем, кто был причастен к этому мероприятию, должно быть стыдно. А во-вторых, это не моя история. Не мой формат.
Напомним, что Джейк Пол разорвал отношения с PFL.
Поделиться