Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) в своем Instagram назвал приоритетного соперника после возвращения на ринг:

Как я уже говорил, посмотрим, как я буду выглядеть в своем возвращенческом поединке. Потом, позже в 2026 году, это был бы хороший вариант для меня, чтобы попытаться стать трехкратным чемпионом в тяжелом весе. У Фабио Уордли скоро будет тяжелый бой.

Я знаю, какого боя вы все хотите, но сейчас я не буду называть его имя из уважения, потому что он в трауре (намек на мегафайт с Джошуа). Но если он не собирается продолжать карьеру, я бы хотел, чтобы Великий Фаб был большим испытанием, это также было бы грандиозным зрелищем! 2026 год – год нашего Господа Иисуса Христа.