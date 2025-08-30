Эдди Хирн, промоутер британского экс-чемпиона в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO), поделился последними новостями о подготовке своего подопечного и возможном бою с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO). Слова приводит Sky Sports.

Энтони уже возобновил тренировки, и это отличный знак. Многие сайты пишут, что он может вернуться в январе или в начале февраля. Но я не скажу, что мы куда-то спешим. С Фьюри все всегда непросто. Как только вы пытаетесь его убедить, все идет не так. Ему нужно позволить делать то, что он хочет. Если Тайсон будет готов — вы об этом узнаете.

Есть ощущение, что этот бой все же состоится, но мы уже столько раз это проходили... Попробуй предсказать, что Фьюри сделает дальше — и все запутается. Если он вернется, то не вижу другого смысла, кроме как выйти против Джошуа. Надеюсь, он проведет свой камбэк в начале 2026 года, тогда и мы выйдем на ринг. И наконец сможем встретиться. Но кто знает?