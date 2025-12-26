Прошла битва взглядов Иноуэ и Пикассо, на кону – абсолютное чемпионство
Бой станет главным событием шоу в Эр-Рияде
около 1 часа назад
Иноуэ и Пикассо / Фото - Yahoo
Абсолютный чемпион мира во второй легчайшей весовой категории японец Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО) и мексиканец Давид Пикассо (32-0-1, 17 KO) провели дуэль взглядов.
Поединок состоится 27 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Бой станет главным событием вечера бокса The Ring V: Night of the Samurai. Событие будет транслировать DAZN.
На кону будет стоять абсолютное чемпионство и титул The Ring во второй легчайшей весовой категории.
Ранее стало известно, когда состоится японский мегафайт Иноуэ – Накадани.
