Намибийский боксер второго легкого дивизиона Филликус Нгхитумбва (17-2, 15 КО) для The Ring прокомментировал победу абсолютного чемпиона мира Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО) над экс-чемпионом Муроджоном Ахмадалиевым (14-2, 11 КО).

«Это был очень разочаровывающий бой, он был скучным, не хватало действия, а нам не нужны скучные поединки на таком уровне. Почему Ахмадалиев вызвал чемпиона, если не был готов к бою? Я нокаутирую их обоих за одну ночь.

Иноуэ всегда впечатляет, но в этот раз он был очень обычным, ограниченным, возможно, из-за того, что он падал в предыдущем поединке. Я жду вызова на бой с ним, чтобы показать миру, что я лучший во втором легчайшем весе».