Иноуэ получил очередной вызов на бой – на этот раз от намибийца
Абсолютному чемпиону мира оставили грозное послание
около 24 часов назад
Намибийский боксер второго легкого дивизиона Филликус Нгхитумбва (17-2, 15 КО) для The Ring прокомментировал победу абсолютного чемпиона мира Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО) над экс-чемпионом Муроджоном Ахмадалиевым (14-2, 11 КО).
«Это был очень разочаровывающий бой, он был скучным, не хватало действия, а нам не нужны скучные поединки на таком уровне. Почему Ахмадалиев вызвал чемпиона, если не был готов к бою? Я нокаутирую их обоих за одну ночь.
Иноуэ всегда впечатляет, но в этот раз он был очень обычным, ограниченным, возможно, из-за того, что он падал в предыдущем поединке. Я жду вызова на бой с ним, чтобы показать миру, что я лучший во втором легчайшем весе».
Напомним, на арене «Айти Интернешнл – Ай-Джи Арена» в Японии Иноуэ победил Ахмадалиева единогласным решением судей.