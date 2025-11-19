Олег Гончар

Регулярный чемпион WBA в супертяжелом весе Кубрат Пулев (32-3, 14 КО) прокомментировал для Topsport.bg бой против Мурата Гассиева (32-2, 25 КО).

Он назвал поединок встречей двух воинов и нокаутеров, которые живут ради победы, и выразил уважение сопернику, но подчеркнул, что сам является чемпионом.

Пулев планирует с гордостью защитить титул, а затем выйти на бой с Александром Усиком. Бой между 44-летним болгарином и 32-летним россиянином состоится 12 декабря на Dubai Duty Free Tennis Stadium в Дубае в рамках IBA Pro 13.

Пулев защищает пояс WBA Regular, завоеванный в декабре 2024-го в бою с Махмудом Чарром.

Ранее WBA обязала Пулева биться с Мозесом Итаумой, но позволила добровольную защиту против Гассиева, так как соглашение было заключено ранее. Победитель должен будет встретиться с Итаумой в январе-феврале 2026-го.