Олег Гончар

Регулярный чемпион WBA в супертяжелом весе Кубрат Пулев (32-3, 14 КО) разрешил провести добровольную защиту титула против россиянина Мурата Гассиева (32-2, 25 КО). Об этом сообщил инсайдер Дэн Рафаэль.

Бой состоится 12 декабря в Дубае на вечере IBA.Pro в Dubai Duty Free Tennis Stadium. Стороны Пулева и Гассиева заключили соглашение 8 октября, несмотря на приказ WBA сразиться с Мозесом Итаумой.

WBA санкционировала поединок как добровольный после арбитража в CAS (20 августа 2025-го). Пулев, 42-летний болгарин, в последний раз дрался в декабре 2024-го, победив Махмуда Чарра. Гассиев, 32-летний экс-чемпион крузервейта, проиграл последний раз в 2018-м Усику в Super Series, а в супертяжелом — Отто Валлину в 2023-м.

Итаума, 20-летний британец, остается обязательным претендентом. В случае ничьей — бой с Пулевым. Стороны должны до 9 февраля заключить соглашение или провести торги с распределением 50/50. Мозес пока сразится с Джермейном Франклином 24 января.