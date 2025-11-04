Олег Гончар

Промоутер Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО) Фрэнк Уоррен не сдерживает гнева по поводу решения WBA. Организация сначала обязала регулярного чемпиона Кубрата Пулева (32-3, 14 КО) сразиться с британским проспектом Мозесом Итаумой (13-0, 11 КО), но разрешила 42-летнему болгарину провести добровольную защиту против россиянина Мурата Гассиева (32-2, 25 КО), 12 декабря, в Дубае.

Буду откровенен. Меня это возмущает, почему вы объявили бой с Пулевым и позволили ему провести другой поединок? Это не имеет никакого смысла Фрэнк Уоррен

Он подчеркнул, что WBA должна была подождать результата, прежде чем планировать переговоры.

Уоррен уже встречался с Итаумой и на следующей неделе они объявят о планах.

Промоутер Пулева Ивайло Готзев утверждает, что WBA санкционировала бой как добровольный, а Итауме предлагали андеркарт.

Уоррен настаивает, что Пулев должен сразиться с Мозесом следующим.

20-летний нокаутер в последнем бою нокаутировал в первом раунде Диллиана Уайта.