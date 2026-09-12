Усик вошел в топ-20 самых влиятельных людей в боксе
Экс-соперники украинца Джошуа и Фьюри в топ-15
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) вошел в рейтинг самых влиятельных личностей в боксе по версии Boxing News.
Украинский боксер занял в списке 18-е место.
Бывшие соперники Усика — британские супертяжеловесы Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (30-4, 27 KO) — расположились на 14-м и 15-м местах соответственно.
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