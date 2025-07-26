Роган: «Усик — это гигантский Ломаченко»
Комментатор отметил, что стиль украинца изнуряет даже лучших боксеров
около 24 часов назад
Известный американский комментатор UFC и подкастер Джо Роган в Podcast TV выразил восхищение мастерством Александра Усика (24-0, 15 КО), назвав украинца одним из самых умелых супертяжей в истории бокса.
Тони Беллью вспоминал, как трудно было боксировать с Усиком. А Джошуа говорил, что бой с ним — это самый изнурительный опыт в карьере. Усик постоянно двигается, с ним нет момента покоя. Никаких раундов для отдыха, никаких негласных соглашений между боксерами — он давит на тебя с первой секунды и не останавливается
Комментатор также сравнил Усика с Василием Ломаченко, отметив, что с украинцами работал отец Ломы — Анатолий Ломаченко.
Я всегда говорил, что Усик — это гигантский Ломаченко. Его стиль, его работа ног — это что-то магическое. Удар, которым он нокаутировал Дюбуа — это было невероятно. Шаг в сторону и бешеный левый хук. Просто идеально. А Дюбуа на тот момент уже был полностью изнурён.
Отдельно Джо отметил, что Усик и в 38 лет продолжает оставаться на вершине мирового бокса, и сравнил его с легендарным Кассиусом Клеем (Мухаммедом Али).
Ему 38, но он до сих пор на вершине. Еще и чемпион в крузервейте в прошлом. Если с кем-то и сравнивать Усика, то разве что с Клеем — в те годы, когда у него еще не отобрали титул.
Усик — №1 в мире по версии Сауля Альвареса.