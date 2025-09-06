Рогава о критике на Гран-при WBC: «Музыку поменял мой бывший тренер без моего ведома»
Украинский супертяжеловес все объяснил
около 2 часов назад
Цотне Рогава / Фото - Facebook
Украинский боксер супертяжелого дивизиона Цотне Рогава (12-1, 8 КО) впервые прокомментировал поражение от боснийца Ахмета Крнийича (6-0, 4 КО) в 1/4 финала Гран-при WBC.
«Мы вернемся сильнее, я верю, что всё с Божьей помощью.
Музыку в последнем бою изменил мой бывший тренер Джонатан без моего ведома. Думаю, всё было понятно по моему лицу».
Бой длился все шесть раундов и закончился решением большинства судей в пользу соперника: 57-57, 56-58, 56-58.
Рогава также прикрепил официальное письмо от WBC, в котором указано, какую он выбрал композицию.
Напомним, что Рогава в Саудовской Аравии вышел под песню российского исполнителя Гио ПиКа «Буйно голова».
Поделиться