Олег Гончар

Чемпион WBA в полусреднем весе Роландо Ромеро (17-2, 13 КО) объявил о переходе в тяжелый вес и вызове Джейку Полу (12-1, 7 КО). В Instagram-лайве он пообещал нокаут и пощечину влогеру.

GOAT в полусреднем весе? Я собираюсь стать GOAT в тяжелом весе. Я и Джейк Пол будем драться через две недели. Думаю, Джейк Пол меня боится. Я перехожу в тяжелый вес. Ролли и так уже большой. Джейк Пол получит от меня нокаут. Я хочу, чтобы все знали, что я дам Джейку Полу пощечину. Прежде всего, я устал от этого ютуберского бокса. Я действительно устал. Я устал от этого больше всех. Я дам Джейку Полу пощечину Роландо Ромеро

Предложение появилось после отмены боя Пола с Джервонтой Дэвисом из-за ареста чемпиона. Ромеро, известный агрессивным стилем, в последний раз защищал титул в марте 2025 года, нокаутировав Айзека Круса.

