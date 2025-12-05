Промоутер Дэвида Бенавидеса (31-0, 25 KO) Сэмпсон Левковиц высказался о потенциальных поединках его подопечного с Артуром Бетербиевым (21-1, 20 KO) и Дмитрием Биволом (24-1, 12 KO). Функционера цитирует fightnews.info:

После того, как мы столько времени ждали Канело Альвареса, а он избегал нас любой ценой, Дэвид больше никогда никого не будет ждать. Мы предлагали Биволу 8 миллионов долларов за бой с Дэвидом в прошлом году, и он хотел отказаться от титула WBC за день до назначенных торгов, чтобы не встречаться с ним. (Бывший чемпион Артур) Бетербиев идет после поражения, и, кроме денег, он ничего не приносит на стол. Кроме того, Дэвид хотел победителя реванша, а не того, кто проиграл. Дэвид бы остановил Бетербиева.

WBA гарантировала нам, что Дэвид является обязательным претендентом для победителя боя Бивол – Бетербиев. Биволу придется вести себя как «российский Канело» и снова отказаться от титула, чтобы избежать встречи с Дэвидом. Он не хочет этого боя, потому что знает: когда они спарринговали, Дэвид побил его и отправил на канвас. Шансов победить у него нет, это я вам обещаю. У него нет удара, чтобы остановить Дэвида, и он получит самое жестокое избиение!