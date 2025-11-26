Ярд оценил удары Бенавидеса: «Ни один не нанес мне вреда»
После четвертого поражения в карьере Энтони отметил, что Артур Бетербиев бил сильнее
около 1 часа назад
Британский боксер Энтони Ярд (27-4, 24 КО) в интервью Boxing King Media оценил ударную мощь Дэвида Бенавидеса (31-0, 25 КО) после того, как потерпел четвертое поражение в карьере от «Мексиканского монстра».
Знаю, звучит это странно, но в бою с Бенавидесом, за исключением ударов, когда я лежал на ринге, он ни разу не нанес мне серьезного ущерба. А вот Бетербиев действительно меня потряс. Например, во втором раунде он пробил меня левым хуком в конце раунда — и это меня сильно впечатлило. В случае с Бенавидесом удары были мощными, но ни один из них не причинил мне вреда, даже удары по корпусу.
Напомним, Бенавидес выиграл у Ярда техническим нокаутом в седьмом раунде.