«Не бегал, как Ломаченко или Усик…» Бриедис — о победе Бенавидеса над Ярдом
Майрис считает, что Энтони проиграл Дэвиду в выносливости
около 2 часов назад
Экс-чемпион мира Майрис Бриедис высказался о причине победы Дэвида Бенавидеса (30-0, 24 KO) над Энтони Ярдом (27-4, 24 KO). Слова латыша приводит vringe.com:
Потом Бенавидес уже почувствовал, что Ярд закислился, потому что у Ярда большая мышечная масса. Как бы кажется – вот красавец, мускулы, но это еще раз доказывает, что большие мышцы, если ты быстро не разобрался со своим противником, ничем не помогут. Должно быть очень большое сильное сердце. Я думаю, Ярд столько не бегает, сколько бегал Ломаченко, сколько бегал я, сколько бегал, скажем, Александр Усик. Тренируй сердце, чтобы оно могло обогащать кислородом наш организм. Поэтому Ярд быстро закисляется и быстро замедляется. Организм уже не может работать так быстро, уже тяжело, руки вянут. А у Бенавидеса видно, что рабочие руки, которые долго могут стучать. Раундов 20 может стучать в таком ритме.
