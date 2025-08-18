Роуч сообщил о договоренности о бое с Шакуром Стивенсоном
Ламонт ранее получил отказ на реванш с Джервонтой
около 2 часов назад
Чемпион WBA во второй полулегкой весовой категории Ламонт Роуч (25-1-2, 10 КО) заявил, что достиг устной договоренности о поединке с чемпионом WBC в легком весе Шакуром Стивенсоном (24-0, 11 КО). Об этом боксер рассказал в комментарии Boxing News 24.
Роуч считает, что бой со Стивенсоном, кроме возможного реванша с Джервонтой Дэвисом, является лучшим вариантом для него и дивизиона.
«Мы говорили с Шакуром, сели и договорились, что сделаем это».
Ранее бой Роуча против Дэвиса завершился вничью. В девятом раунде Дэвис опустился на колено, но судьи не засчитали это как нокдаун.
Ожидается, что поединок Роуч – Стивенсон может состояться в 2026 году, поскольку стороны уже ведут переговоры.
Напомним, Роуч также сообщил, что Джервонта отказался от реванша.