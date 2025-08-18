Олег Гончар

Чемпион WBA во второй полулегкой весовой категории Ламонт Роуч (25-1-2, 10 КО) заявил, что достиг устной договоренности о поединке с чемпионом WBC в легком весе Шакуром Стивенсоном (24-0, 11 КО). Об этом боксер рассказал в комментарии Boxing News 24.

Роуч считает, что бой со Стивенсоном, кроме возможного реванша с Джервонтой Дэвисом, является лучшим вариантом для него и дивизиона.

«Мы говорили с Шакуром, сели и договорились, что сделаем это».

Ранее бой Роуча против Дэвиса завершился вничью. В девятом раунде Дэвис опустился на колено, но судьи не засчитали это как нокдаун.

Ожидается, что поединок Роуч – Стивенсон может состояться в 2026 году, поскольку стороны уже ведут переговоры.

Напомним, Роуч также сообщил, что Джервонта отказался от реванша.