Бывший чемпион мира Дэвид Хэй высказался в интервью Boxing Social о наибольшем вызове для Александра Усика (24-0, 15 KO):

Единственный человек, учитывая последние выступления и первый бой, который может создать проблемы для Усика – Дерек Чисора. Он имел лучший шанс против Усика. Он давил, выиграл больше раундов, чем кто-либо другой. И сейчас он на серии из неплохих побед.

Это был второй бой Усика в тяжелом весе, так что, возможно, его удалось застать врасплох. Возможно, украинец акклиматизировался к сверхтяжелому весу. А, может, у Дерека стиль, который Александр ненавидит. У Дерека стиль, который я ненавижу. Мне не нравится драться против кого-то, похожего на Чисору. Он же заставляет тебя бороться каждую секунду. Это кошмар, действительно изнурительно.

Усик не был готов к такому, ему удалось справиться, стиснув зубы. С тех пор ему более комфортно. Но ведь… Все стараются его перебоксировать, никто не давит так, как Чисора. Так что Дерек единственный, кто в данный момент имеет шанс.