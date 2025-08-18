Обладатель титула WBA в суперлегком весе Ламонт Роуч (25-1-2, 10 KO) высказался о реванше с непобежденным Джервонтой Дэвисом (30-0-1, 28 KO) после их ничейного результата в марте 2025 года.

Цитирует Роуча Boxing Scene.

«Ну, во-первых, реванш, похоже, не состоится. Это просто для того, чтобы все знали и были откровенны со всеми, потому что это единственный вопрос, который я получаю по 10 раз в день, а может, и чаще. Вот что это такое, и вот как это выглядит, снова же мы ничего не слышали от команды [Дэвиса] конкретно о поединке. Что касается моего будущего, то оно есть, мы движемся дальше, мы не можем позволить себе сложа руки сидеть, но недавно появились новости о том, что с него сняли обвинения во Флориде.

Это не означает, что мы собираемся ждать долго, потому что мы не дойная корова. Мое тело прекрасно чувствует себя при весе в 135 фунтов, с дополнительными пятью фунтами, которые мне не нужно сбрасывать. Честно говоря, я чувствую, что мне лучше. Мне должно быть предложено много денег, чтобы вернуться и защитить свой пояс в 130 фунтов, но сейчас это маловероятно. Мы собираемся провести бой к концу года.

Мы выполняем свою работу с точки зрения бизнеса. В этом году мы будем бороться, будь то для того, чтобы оставаться занятыми, или для того, чтобы найти большой бой. Не имеет значения, где он пройдет».