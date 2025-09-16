«Теренс – невероятный боец». Альварес — о поражении от Кроуфорда
По словам мексиканца, у американца есть полный набор качеств элитного бойца
около 2 часов назад
Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) на пресс-конференции прокомментировал поражение от американца Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO).
Альварес признал преимущество соперника и отметил, что сделал все возможное для победы.
Мы понимали, что Кроуфорд — невероятный боец. Я сделал все, что мог, попробовал разные варианты, но он заслуживает всех похвал. Я показал лучшее, на что был способен, но не учёл его стиль. Что создавало трудности? Всё. У него есть всё.
Бой состоялся 14 сентября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей — 116:112, 115:113, 115:113.
Напомним, что Кроуфорд возглавил рейтинг P4P от The Ring.