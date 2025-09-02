Рой Джонс ответил, с каким количеством поражений Усик завершит карьеру
Легендарный американец назвал единственного, кто имеет шанс что-то противопоставить украинцу
44 минуты назад
Фото: Getty Images
Легендарный американский боксер Рой Джонс-младший поделился мыслями с DAZN об абсолютном чемпионе Александре Усике (24-0, 15 KO):
На данный момент я не вижу боксера, который мог бы победить Усика. Александр – непобедимый. Единственный, кто может попробовать что-то сделать, – это Джозеф Паркер.
Напомним, что WBO требует от Усика пройти медобследование.