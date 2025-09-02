Усик снялся в рекламе всемирно известного бренда
В съемке приняли участие известные артисты
около 3 часов назад
Александр Усик / Фото - ВВС
Абсолютный чемпион мира в тяжелом дивизионе Александр Усик (24-0, 15 КО) снялся в рекламе бренда одежды Stone Island.
Также участие в ролике приняли исполнительница Chy Cartier, итальянский актер Алессандро Борги и другие.
Напомним, что Stone Island создали для Усика куртку, в которой боксер вышел на реванш с Даниелем Дюбуа.
Напомним, Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика пройти новое медицинское обследование и предоставить официальную справку о состоянии здоровья.
Поделиться