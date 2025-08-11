Легендарный боксер Рой Джонс-младший высказался о перспективах Мозеса Итаума (12-0, 10 KO). Слова американца приводит vringe.com:

Да, Итаума – тот самый. Но вести его нужно в правильном темпе. Только так удастся довести его до конечной цели. Итауму могут прямо сейчас бросить в огонь – выставить против Усика. Но какой смысл в том, чтобы бросать парня прямо в ад? Да, Усик прямо сейчас – это и есть ад. Нельзя взять и бросить парня на растерзание волкам. Помните, что случилось с Джаредом Андерсоном, когда ему поспешили поднять уровень оппозиции?

Бой с Уайтом и так даст нам много ответов о Итауме. Отличный тест на этом этапе карьеры. Но у него есть все, что мы хотим видеть в молодых бойцах. Уже совсем скоро он может войти в топ-5 хевивейта.