Румынский боксер: «Усик быстрый и технический, но я мог бы его победить»
Михай Нистор признался, что был удивлён успехами украинца
1 день назад
Румынский боксер тяжелого и супертяжелого веса Михай Нистор (8-0, 8 КО) в беседе с YouTube-каналом «Студия бокса Виктора Ялымава» вспомнил свой бой против Александра Усика (24-0, 15 KO) и поделился мыслями о нынешних успехах украинца.
Не знаю, что сказать. Но одно могу уверенно заявить — если бы я тогда подготовился к бою надлежащим образом, как всегда это делаю, я бы победил.
По словам румына, он не ожидал, что Усик достигнет таких высот в профессиональном боксе:
Честно говоря, не думал, что он зайдет так далеко. В первом тяжелом весе он был хорош, но не ожидал, что так проявит себя среди супертяжеловесов.
Нистор также прокомментировал поединки украинца с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.
В бою с Джошуа я давал Усику 60 на 40 — считал, что он выиграет по очкам. С Фьюри было сложнее. Тот имел преимущество в антропометрии, но Усик быстрый и технический, поэтому сумел достать до его головы.
Говоря о потенциальных соперниках Усика, Нистор назвал двух перспективных бойцов — поляка Дамиана Книбу и британца Мозеса Итауму.
