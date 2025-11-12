Денис Седашов

Румынский боксер тяжелого и супертяжелого веса Михай Нистор (8-0, 8 КО) в беседе с YouTube-каналом «Студия бокса Виктора Ялымава» вспомнил свой бой против Александра Усика (24-0, 15 KO) и поделился мыслями о нынешних успехах украинца.

Не знаю, что сказать. Но одно могу уверенно заявить — если бы я тогда подготовился к бою надлежащим образом, как всегда это делаю, я бы победил. Михай Нистор

По словам румына, он не ожидал, что Усик достигнет таких высот в профессиональном боксе:

Честно говоря, не думал, что он зайдет так далеко. В первом тяжелом весе он был хорош, но не ожидал, что так проявит себя среди супертяжеловесов. Михай Нистор

Нистор также прокомментировал поединки украинца с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

В бою с Джошуа я давал Усику 60 на 40 — считал, что он выиграет по очкам. С Фьюри было сложнее. Тот имел преимущество в антропометрии, но Усик быстрый и технический, поэтому сумел достать до его головы. Михай Нистор

Говоря о потенциальных соперниках Усика, Нистор назвал двух перспективных бойцов — поляка Дамиана Книбу и британца Мозеса Итауму.

