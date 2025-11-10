Изменение в составе сборной Украины. Ребров до вызвал форварда Динамо
Сине-желтые готовятся к матчам против Франции и Исландии
35 минут назад
Пресс-служба Украинской ассоциации футбола сообщила об изменениях в заявке национальной сборной на ноябрьские матчи отбора к чемпионату мира-2026.
В состав команды Сергея Реброва дополнительно вызван нападающий киевского Динамо Назар Волошин.
Ранее главный тренер национальной сборной уже пригласил двух новых исполнителей — защитника Динамо Тараса Михавко и полузащитника Шахтера Егора Назарину.
Обновленный состав сборной Украины на матчи отбора к ЧМ-2026 имеет следующий вид:
Вратари: Евгений Волынец (Полесье), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Ризник (Шахтер).
Защитники: Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Александр Сваток (Остин, США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все — Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Богдан Михайличенко (Полесье), Александр Караваев, Тарас Михавко (оба — Динамо), Арсений Батагов (Трабзонспор, Турция).
Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Иван Калюжный (Металлист 1925), Николай Шапаренко (Динамо), Георгий Судаков (Бенфика, Португалия), Олег Очеретько, Егор Назарина (оба — Шахтер), Алексей Гуцуляк (Полесье), Руслан Малиновский (Дженоа, Италия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зубков (Трабзонспор, Турция).
Нападающие: Артем Довбик (Рома, Италия), Владислав Ванат (Жирона, Испания), Роман Яремчук (Олимпиакос, Греция), Назар Волошин (Динамо, Украина).
Национальная команда Украины в матчах 5 и 6 тура квалификации к ЧМ встретится с Францией 13 ноября, а через три дня сыграет с Исландией.
