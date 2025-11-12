Промоутер Мозеса Итаумы (13-0, 11 KO) Фрэнк Уоррен назвал планы на ближайшее будущее британского проспекта. Функционера цитирует vringe.com:

(Было принято решение отказаться от элиминатора IBF) Потому что Итаума занимает первые места в рейтингах WBO и WBA, а мы не хотим терять эти позиции. Если бы мы согласились на этот бой (с Санчесом), мы бы их потеряли. Так что мы хотим сохранить наши возможности. У меня есть желаемый путь для него, но я не собираюсь сейчас вдаваться в детали.

Пока Александр Усик не принял решение, мы хотим убедиться, что Мозес находится в правильной позиции. Бой с (регулярным чемпионом WBA) Пулевым был бы правильным шагом для нас. Когда они санкционировали этот бой, мы были довольны. И то же самое касается WBO. Так что, вот где мы сейчас находимся.