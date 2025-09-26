Денис Седашов

59-летний Майк Тайсон, который готовится к громкому возвращению на ринг, получил серьезное предупреждение от специалистов о возможных последствиях для здоровья. Сообщает The Mirror.

В комментарии для Betway директор по развитию и операциям Concussion Legacy Foundation Натан Ховарт напомнил, что бокс непосредственно связан с риском развития хронической травматической энцефалопатии.

По его словам, в возрасте, приближенном к 60 годам, риски для мозга возрастают из-за естественного замедления реакций и снижения способности организма восстанавливаться после ударов.

С возрастом мозг изменяется, и это может повышать опасность повторных травм. У Тайсона, как у спортсмена с длинной историей ударов по голове, эти риски особенно высоки. Натан Ховарт

При этом Ховарт добавил, что даже Мейвезер, которому почти 50, также сталкивается с повышенной угрозой. В то же время именно возраст Тайсона может стать определяющим фактором, так как длительная нагрузка и замедленные реакции способны увеличить вероятность серьезных последствий.

