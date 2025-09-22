«Если перестанут давать деньги — это будет последний». Тайсон о том, когда уйдет с ринга
Легендарный Майк сейчас готовится к бою с Мейвезером
9 минут назад
Фото: Getty Images
Легендарный боксер Майк Тайсон рассказал о своих планах на будущий поединок с Флойдом Мейвезером. Слова приводит Talksport.
По словам Тайсона, он стремится продемонстрировать новую, усовершенствованную версию себя на ринге. Также Железный Майк сообщил, когда перестанет выходить на ринг.
Это будет что-то действительно интересное, правда? Я проведу три боя и успокоюсь. Этот будет лучшим… Если же эти люди перестанут давать мне деньги, тогда, да, это будет мой последний поединок.
