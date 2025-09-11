Олег Шумейко

Легендарный хевивейтер Майк Тайсон за несколько дней до поединка Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO) и Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) изменил прогноз на мегафайт звезд бокса. «Железный Майк» в прогнозе для ESPN высказал следующий потенциальный результат:

Кроуфорд решением судей. Майк Тайсон

Отметим, что несколькими днями до этого американец заявлял другое:

Я хочу, чтобы Кроуфорд выиграл (бой). Но похоже, что этого не произойдет. Я хотел бы, чтобы это случилось, но этот парень (Канело) — жесткий панчер и умный боец. Я хочу стать свидетелем этого. Майк Тайсон

Бой между Кроуфордом и Канело состоится 13 сентября на шоу в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Боксеры накануне провели дуэль взглядов.