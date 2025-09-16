Сергей Богачук прокомментировал поражение в реванше с Адамсом
Украинец поблагодарил команду и болельщиков
около 1 часа назад
Сергей Богачук
Украинский боксер первой средней категории Сергей Богачук (26-3, 24 KO) высказался о поражении в реванше против американца Брендона Адамса (26-4, 16 KO).
Бой состоялся 13 сентября и завершился единогласным решением судей в пользу Адамса.
«Спасибо моей команде, моей семье и каждому из вас, кто верит в меня и остаётся рядом. Мы сделаем выводы и вернёмся сильнее, чем когда-либо…».
Это второе поражение украинца от Адамса, поскольку в 2021 году американец нокаутировал Богачука в восьмом раунде.