Олег Гончар

Сергей Лапин, брат чемпиона IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе Даниэля Лапина (12-0, 4 КО) в интервью World Boxing News, поделился мыслями о поединке брата против британского боксера Льюиса Эдмондсона (11-1, 3 КО).

По словам Сергея, бой стал для Даниэля важным опытом, так как он столкнулся с жестким стилем профессионального бокса, где соперник использовал все возможные способы для победы, включая физическое давление и не всегда чистые приемы.

Сергей подчеркнул, что команда извлечет уроки из этого поединка, что поможет Даниэлю вернуться сильнее.

Старший брат также выразил уверенность, что после нескольких следующих боев возможен реванш, если команда Эдмондсона согласится.

Сергей подтвердил, что Даниэль планирует продолжать выступления в Великобритании, где ему нравится атмосфера и поддержка фанатов, которые, по его мнению, являются одними из самых преданных в мире.

Предыдущий бой Лапин выиграл спорным решением большинства судей.

Следующий поединок против Троя Джонса (12-1, 6 КО) состоится 1 ноября в Манчестере.