Шакил О'Нил заявил, что Кроуфорд — величайший боксер.
Легенда НБА обратился к боксеру
около 2 часов назад
Четырехкратный чемпион НБА Шакил О’Нил записал видеообращение к абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Терренсу Кроуфорду (42-0, 31 КО). Об этом сообщает The Ring.
«Теренс Бад Кроуфорд, ты слышишь эту мелодию? Слушай: We’ll keep on fighting ‘til the end. We are the champions. No time for losers — потому что Бад настоящий чемпион мира. Поздравляю тебя, друг, ты заслужил этот день. Люблю тебя. Ты лучший в истории, брат».
Ночью 14 сентября Кроуфорд победил Сауля Альвареса решением судей, став абсолютным чемпионом в трех дивизионах. В честь боксера в Омахе прошел мегапарад с участием Эминема, Шака и заполненной болельщиками площади.
