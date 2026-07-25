Денис Седашов

Украинские боксеры супертяжелой и средней весовых категорий Владислав Сиренко (22-1, 19 КО) и Сергей Деревянченко (16-6, 11 KO) приняли участие в официальной процедуре взвешивания накануне турнира Zuffa Boxing 09.

Супертяжеловес Владислав Сиренко показал на весах 111,49 кг, тогда как его оппонент из Швеции Отто Валлин оказался немного тяжелее — 112,03 кг.

Представитель средней весовой категории Сергей Деревянченко зафиксировал вес 72,48 кг. Его соперник, американский боксер Джалил Хекетт, показал 71,48 кг.

Вечер бокса Zuffa Boxing 09 состоится в ночь на 26 июля в театре Infosys на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Валлин — о бое с Сиренко: «Я хочу хороших боев, и поединок с Владом — отличный вариант».