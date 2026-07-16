Денис Седашов

Шведский боксер супертяжелого веса Отто Валлин (28-3, 16 КО) поделился ожиданиями от будущего поединка против украинца Владислава Сиренко (22-1, 19 КО). Слова приводит YouTube-канал Two Sides.

Валлин отметил, что доволен выбором соперника для своего дебюта в новом промоушене Zuffa Boxing.

— План, конечно, заключается в том, чтобы победить. Я встречался с Владом несколько раз. Он кажется приятным парнем и хорошим бойцом, но я чувствую себя уверенно. Я очень хорошо тренировался, я переехал в Хьюстон год назад, и мне кажется, что тренировки идут очень хорошо. У меня были хорошие спарринги перед этим боем. Поэтому я думаю, что очень важно выйти на 100% подготовленным.

— Вы надеялись на другого соперника в дебютном поединке в новом промоушене? Или Влад вас устраивает?

— Нет, все нормально. Я думаю, что в Zuffa будет довольно тяжело противостоять соперникам. Так что меня все устраивает. Я чувствую, что нахожусь на таком этапе своей карьеры, когда хочу хороших боев. Поэтому я думаю, что бой с Владом – хороший вариант, и я думаю, что это будет хороший бой.

Бой состоится 26 июля.

Сиренко объяснил выбор Zuffa Boxing: «Будет как в UFC — лучшие против лучших».