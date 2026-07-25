«Уверенная победа чемпиона»: Усик отреагировал на досрочный успех Хижняка в Джидде
Украинец оценил выступление Александра в Саудовской Аравии
26 минут назадПодписаться в
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) прокомментировал победу украинского боксера полутяжелого веса Александра Хижняка (2-0, 2 КО) над французом Ленни Патраком (8-1-1, 5 КО).
Хорошая работа. Уверенная победа чемпиона.
Напомним, бой завершился во втором раунде. Хижняк сначала отправил Патрака в нокдаун, а через 20 секунд заставил француза снова опуститься на колено, после чего рефери остановил поединок.
«Размер не имеет значения»: Усик вспомнил разговор с Трампом в Овальном кабинете.