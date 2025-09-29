Денис Седашов

Британский промоутер Эдди Хирн выразил озабоченность состоянием психологического здоровья боксёров после завершения карьеры, комментируя трагическую смерть Рикки Хаттона. Слова приводит The Ring.

По словам Хирна, Хаттон даже после окончания выступлений оставался в спорте — работал менеджером, промоутером, экспертом, тренером и продолжал выходить на ринг.

Рикки был чрезвычайно бескорыстным: когда ему самому нужна была помощь, он больше думал о других. Часто близкие даже не замечают, что человек переживает тяжелые времена. Семья отмечала, что он выглядел вполне нормально и даже собирался в путешествие, но понять, что он ощущал в глубине души, было невозможно. Едді Хирн

Хирн подчеркнул, что несмотря на открытость в разговорах о собственных проблемах, Хаттон оставался бойцом и мужчиной, а в боксе признать слабость особенно трудно.

Все призывают больше говорить об этом, но на самом деле мало кто осмеливается. Особенно действующие спортсмены — в этой сфере это воспринимается как проявление слабости. Едді Хирн

Промоутер призвал к системной поддержке спортсменов после завершения карьеры, подчеркивая, что проблема касается не только боксёров, но и всех атлетов, привыкших к высоким требованиям и вниманию публики.

Когда этот образ жизни заканчивается, образуется пустота, которую часто трудно чем-то заменить. Эдди Хирн

