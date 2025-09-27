Киев Кэпиталз разгромил Энергию в Балтийской лиге
Следующий матч украинский клуб проведет 28 сентября
Украинский клуб Киев Кэпиталз уверенно победил Энергию Электранай в очередном матче Балтийской лиги.
Хоккеисты соперника дважды смогли пробить вратаря Бойко, однако атака Кэпиталз действовала значительно убедительнее. Столичная команда семь раз расписалась в воротах соперника и оформила четвертую победу в регулярном чемпионате.
Балтийская лига. Регулярный чемпионат
Киев Кэпиталз – Энергия – 7:2 (3:1, 4:1, 0:0)
Шайбы: Янсонс (11), Фурса (15), Мельников (20), Царковский (27), Карсумс (35, 40), Аугусткальнс (39) – Бинкулис (11), Норейка (30)
В воскресенье, 28 сентября, Киев Кэпиталз проведет очередной матч против Энергии из Электреная.
